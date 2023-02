Cinghiali lungo l'A14: pullman rischia di sbandare, tragedia sfiorata

di Redazione web

La circolazione sull’A14 nel tratto tra le province di Fermo ed Ascoli da anni fa disperare gli automobilisti, ma stavolta a complicare le cose e provocare un incidente non sono stati gli ingorghi, né i cantieri o le riduzioni di corsia. Il problema è stato l’attraversamento da parte di un branco di cinghiali, circa a metà strada tra i caselli di Porto San Giorgio e Pedaso, lungo la carreggiata nord.

Cinghiali centrano un pullman sulla A14

Tanto spavento per il conducente e i passeggeri di un pullman di passaggio. L’uomo al volante è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, senza manovre brusche che avrebbero messo a rischio le persone a bordo. Ha tentato di evitare gli animali, ma non ha potuto fare a meno di centrarne uno, che è stato scaraventato ad alcuni metri di distanza ed è morto sul colpo, mentre gli altri esemplari si sono dileguati nel giro di pochi istanti.

Il bilancio

Sono rimasti tutti illesi, automobilista e passeggeri. Il pullman ha riportato alcuni danni alla parte anteriore del mezzo, ma nulla di serio da pregiudicare la ripresa della marcia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio ed il personale di Società Autostrade, per effettuare le operazioni di sgombero della carcassa. La circolazione è stata temporaneamente interrotta, per poi riprendere regolarmente appena l’animale è stato portato via.

Controlli in autostrada dopo l'incidente

I tecnici hanno effettuato un sopralluogo lungo la rete che delimita il tracciato autostradale, per individuare le falle da cui gli animali selvatici possono essere entrati, attraversando la carreggiata. L’episodio non è isolato, anche la polizia provinciale, nei giorni scorsi, aveva ricevuto segnalazioni per la presenza di cinghiali, non lontano dal punto in cui si è consumato l’incidente. Ma a preoccupare è il fatto che gli animali siano riusciti a penetrare all’interno del tracciato autostradale che, in teoria, dovrebbe essere chiuso su tutti i lati proprio per evitare simili incidenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA