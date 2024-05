Nonno Carl di Up apre le porte della sua casa sospesa grazie a 8mila palloncini: «Vieni in vacanza con le persone che ami»

di Morgana Sgariglia

Nel deserto di Abiquiu in New Mexico c'è una casa che galleggia nell'aria con oltre 8mila palloncini colorati. Airbnb ha ricreato la casa del buffo signore anziano protagonista del cartone Up, Carl Fredricksen, per celebrare il quindicesimo anniversario del prodotto Pixar. La casa è tenuta sospesa dall'enorme braccio di una gru. L'abitazione, riprodotta in ogni minimo dettaglio, fa parte della serie Icons del portale online trova alloggi, dedicata alle esperienze abitative straordinarie (Museo Ferrari, X-Men Mansion e altri).

La simpatica presentazione

«Non sempre amo avere dei visitatori - ammette Carl nella descrizione della casa - ma, ora che siamo solo io e Dug (il suo cane parlante, ndr), non è affatto male. Per questo, ti invito a soggiornare nella casa accogliente che ho costruito con la mia cara Ellie (sua moglie defunta, ndr), lo scenario delle migliori avventure della mia vita.

Come è fatta la casa

All'interno, ci sono molti oggetti iconici del cartone: dal libro di avventura di Carl e Ellie allo zaino da esploratore del co-protagonista, il bambino di nove anni Russell Jang. I visitatori potranno intraprendere numerose attività per una full immersion nell'atmosfera del film, come occuparsi della posta di Carl, preparare un kit da picnic, fare escursioni nella natura e osservare le stelle nel cielo notturno.

Come prenotare

Gli utenti con un account Airbnb potranno indicare le date in cui sono disponibili, il numero di ospiti (massimo quattro) e condividere il motivo per cui desiderano soggiornare nella sgargiante abitazione. Il sito esaminerà tutte le proposte e selezionerà i partecipanti. Le richieste possono essere presentate fino al 14 maggio 2024.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA