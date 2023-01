Roma bestiale, i cinghiali vanno a lezione: il branco all'Unicusano. «Sbucano come le marmotte»

Un branco di cinghiali ha dato spettacolo all'esterno della sede dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. Gli animali sono stati avvistati nella tarda mattinata di mercoledì da studenti e passanti increduli. C'è chi scappa spaventato e chi si precipita a filmare la scena, ormai sempre più frequente per i romani. Il branco, composto da numerosi esemplari, fugge via a grande velocità E qualcuno commenta: «Sbucano come le marmotte».

Cinghiali a Roma, il branco scorazza indisturbato tra i passanti a Torrevecchia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA