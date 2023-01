Poliziotto muore durante una battuta di caccia: il dramma di Daniele, lascia moglie e figlia piccola

Morto nelle prime ore del giorno, ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia. Daniele Tardocchi, agente di polizia al commissariato di Spoleto, aveva 44 anni. Da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nella frazione di Baluini, in una zona molto impervia. Lascia la moglie ed una bambina di tre anni.

Cosa è successo

Daniele Tardocchi era un cacciatore esperto, abituato a maneggiare le armi anche per questioni lavorative. La pista più accreditata dagli inquirenti che si stanno occupando del caso è quella della morte accidentale. La vittima sarebbe scivolata, facendo partire il colpo.

Il poliziotto era a caccia sabato mattina insieme a un gruppo di amici. Uno di loro ha subito chiamato i soccorsi, quando il 44enne si è accasciato per il colpo di fucile. La corsa dei sanitari è risultata vana, quando sono arrivati per Tardocchi non c'era più niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilevamenti del caso.

