Cerca di rapire un bambino alla fermata del bus: i compagni di classe lo mettono in fuga

Ha cercato di rapire un bambino alla fermata dello scuolabus, ma al rapinatore è andata male. Jamaal Germany, un uomo di 30 anni, non aveva fatto i conti con il gruppo di bambini che erano con l'amico. I compagni di classe, infatti, sono intervenuti in difesa dell'amico in difficoltà, mettendo in salvo il piccolo e sventando il rapimento.

La ricostruzione

L'incidente si è verificato lunedì mattina presto a Gaithersburg, nel Maryland, a circa 20 miglia a nord di Washington. E a raccontare quanto accaduto, alle forze dell'ordine, ci ha pensato la stessa vittima. «Il bambino - spiega il comunicato del Dipartimento di polizia della Contea di Montgomery - ha dichiarato che si trovava alla fermata dell'autobus nell'isolato 17600 di Towne Crest Dr., intorno alle 7:20 del mattino, quando il sospetto avrebbe afferrato il bambino e lo ha tirato verso un condominio. Diversi studenti che si trovavano alla fermata dell'autobus hanno cercato di intervenire e la vittima è riuscita a liberarsi».

Le indagini

Il motivo che abbia spinto il 30enne a tentare di rapire il piccolo non è ancora del tutto chiaro e le autorità sono ancora al lavoro per capire nel dettaglio cosa sia accaduto. Le autorità affermano che all'arrivo dello scuolabus tutti gli studenti erano presenti e sono saliti a bordo, prima che l'incidente venisse segnalato al personale scolastico. Anche un agente della comunità è intervenuto recandosi alla scuola dei bambini circa 30 minuti dopo la segnalazione del tentato rapimento. E poco dopo il responsabile è stato identificato.

Il rapitore

«Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno identificato Jamaal Germany come rapitore», ha dichiarato il dipartimento di polizia della contea di Montgomery. «È stato arrestato e trasportato all'unità centrale di elaborazione della Contea di Montgomery. Al momento non sono disponibili informazioni sulla detenzione». Adesso la polizia indaga anche per sapere se ci siano altre vittime da collegare all'uomo. E il suo volto è stato reso pubblico, proprio per capire se ci siano altre persone che sono state aggredite o molestate dal rapitore.

