Piacenza, la sorella di Elisa Pomarelli aveva chiesto aiuto a Chi l'ha Visto?: «Massimo è uno di famiglia»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 22:05

La famiglia disi era rivolta anche aper lanciare un appello al'uomo che era scomparso insieme alla ragazza e che giorni dopo sarebbe stato arrestato per il suo omicidio. Durante la prima puntata della nuova stagione televisiva vengono mostrati il messaggio e l'intervista alla sorella.«Invito Massimo a tornare a casa. Qualsiasi cosa sia successa gli chiedo di dire la verità in modo da mettere un punto perché al momento non sto vivendo, sto sopravvivendo, non mangio e non faccio niente. Stiamo tutti aspettando una risposta. Ho provato anche a mettermi nei suoi panni. Io spero che lei sia ancora viva, non riesco a pensare ad altro. Questo è il mio ultimo grido d'aiuto»,«Massimo sembrava una persona fuori dal normale, però non aggressivo o cattivo. Non avrei mai pensato che fosse pericoloso. Dai messaggi non trapelava nessuna minaccia perché altrimenti ce ne saremmo accorti. Era uno di famiglia», ha aggiunto.Intanto l'uomo è in carcere e il suo legale ha annunciato l'intenzione di chiedere lanonostante il suo assistito abbia dimostrato molta lucidità mentre tentava di depistare le indagini. L'avvocato ha anche escluso il litigio tra i due.