«Mi hanno detto tutta la vita "vai in palestra, cicciona". Poi ci vado e questo è quello che succede»: Francesca in lacrime per il bodyshaming

di Redazione web

«Mi hanno detto tutta la vita “vai in palestra cicciona”. Poi ci vado ed è questo quello che succede». Ha la voce rotta dal pianto Francesca, una ragazza di Napoli che ha raccontato la sua orribile esperienza in una palestra della sua città in un video diventato virale su TikTok. La piattaforma è da sempre attenta ai temi come il bodyshaming e il cyberbullismo, e la storia di Francesca ha conquistato quasi quattro milioni di utenti.

Il video

Nel video pubblicato sulll'account @laz3cca, Francesca si sfoga: «Non voglio mai metter più il piede in quella palestra». Poi, la ragazza racconta cose le è accaduto mentre provava ad allenarsi. «Stavo sul tapis e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la t-shirt. Ho continuato a correre. A un certo punto mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me perché a parte che non c’era tanta gente… Gonfiavano le guance tipo…(e mima il gesto n.d.r)». Mentre parla, Francesca non riesce a smettere di piangere e singhiozzare. Si è sentita chiaramente umiliata: «Mi hanno detto tutta la vita “vai in palestra cicciona”. Poi ci vado ed è questo quello che succede». La ragazza continua poi dicendo che quanto accaduto l'ha talmente turbata da portarla ad andare immediatamente via e giura che nonn metterà più piede in quel posto. Anche se non ha perso la voglia di allenarsi e dice di essere alla ricerca di una nuova palestra vicina alla linea 1 della metropolitana. Nonostante la buona volontà, però, non può fare a meno di temere: «Ho paura che succeda di nuovo. Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social, nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che mi prenda in giro nessuno».

I commenti

«Vi dico sempre che non dobbiamo aver paura di reagire, ma a volte non ce la faccio neanche io… spero davvero di non avervi deluso», scrive Francesca nella didascalia del video.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA