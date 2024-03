Ilaria Capponi parla di anoressia su Rai1, Platinette commenta: «Ha il c**lo basso». Poi si scusa: irriverente scemenza. E Mariotto resta in silenzio

Era andata in tv, ospite di Italia sì su Rai 1, per parlare di disturbi alimentari e della difficoltà di rientrare nei canoni fisici delle agenzie di moda. Le stesse che l'hanno portata a dire addio alle passerelle a causa di una taglia 42 considerata eccessiva. Il paradosso ha voluto che Ilaria Capponi, ormai ex modella 34enne, si sia ritrovata vittima di bodyshaming proprio mentre cercava di combatterlo. Durante la trasmissione, condotta eccezionalmente da Gianluca Semprini vista l'assenza di Marco Liorni, la Capponi ha subito le esternazioni di Guillermo Mariotto e Mauro Crozzi, in arte Platinette. Ma mentre quest'ultimo si è scusato, non ha fatto altrattanto lo stilista della casa Gattinoni.