"Da noi a... Ruota Libera", Adriano Pappalardo da Francesca Fialdini: gli ospiti della puntata di oggi, domenica 17 marzo

di Cristina Siciliano

Tra sorrisi, riflessioni e momenti di profonda empatia, Francesca Fialdini è pronta ad accogliere una nuova puntata di "Da noi...a ruota libera", il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Per la puntata di oggi, domenica 17 marzo, la conduttrice è pronta ad accogliere i suoi ospiti per delle interviste a cuore aperto con l'immancabile "ruota" che tra indizi e ricordi fornisce loro gli spunti giusti per lasciarsi andare e rivelare la parte più intima di sé.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Gli ospiti

Ospiti della puntata: Adriano Pappalardo, cantautore e attore, una carriera di oltre 50 anni di successi alle spalle; Barbara Alberti, scrittrice, giornalista, che presenterà il suo ultimo libro “Tremate, tremate. Le streghe son tornate”; subito dopo Barbora Bobulova e Giorgio Marchesi, due dei protagonisti di “Studio Battaglia”, la fortunata serie racconteranno le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano che torna su Rai1 dal 19 marzo. E infine, Don Davide Banzato, sacerdote e volto televisivo, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “I miei viaggi del cuore”, un percorso nelle vite di san Francesco, sant’Antonio e san Pio da Pietrelcina.

Il programma

In ogni puntata di “Da Noi… a Ruota Libera”, gli ospiti sono chiamati a reagire agli spunti che vengono loro proposti, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” per eccellenza della domenica pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 14:50

