Ilaria Capponi, Mariotto non ci sta: «Tutte bugie, vuole farsi pubblicità. Esclusa perché grassa? No, è vecchia»

Ha scatenato polemiche il caso di Ilaria Capponi, la modella 34enne ospite qualche giorno fa di Italia-Sì, il talk condotto su Rai1 da Marco Liorni, in una puntata condotta però da Gianluca Semprini. Tra gli altri ospiti c'erano Platinette e Guillermo Mariotto: il primo, dopo che la Capponi aveva parlato del suo addio alle passerelle e dei suoi disturbi alimentari, l'aveva apostrofata dicendo «ha il c**o basso», mentre Mariotto non si era espresso. Ora proprio quest'ultimo rompe il silenzio in una dichiarazione all'Adnkronos in cui attacca frontalmente la 34enne.