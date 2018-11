Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Taglie sempre più piccole e regimi alimentari ristrettissimi: il risultato, sempre più spesso, è l’insorgere ditra ragazze e ragazzi che sognano una carriera in passerella., bellissimanostrana e già protagonista di una denuncia tramite i social network, oggi a Storie Italiane disu Rai1 ha parlato dei rischi a cui sono esposte tante adolescenti. «Più che arrabbiata sono delusa», ha raccontato Ilaria che, dopo aver superato la bulimia, si è mostrata«Le agenzie di moda richiedono sempre di perdere e perdere peso – ha aggiunto –. Impongono regimi alimentari ristrettissimi, che vanno anche e soprattutto oltre il normopeso delle ragazze. Nel momento in cui ci si approccia a ragazze con una minore età e con una personalità non già affermata, si va a comprometterle a livello psicologico».La bella modella, infine, ha spiegato che: «A coda di tutti i comandamenti c’è ‘Se avrai una 38 riuscirai a sfilare in alta moda’. In Italia funziona così, a Milano soprattutto. Capisco che ci siano canoni da rispettare, sarebbe ipocrisia non farne menzione, però dovrebbero rispecchiare l’equilibrio».