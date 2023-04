Donna nuda a Venezia per servizio fotografico: Daspo e multa da 750 euro

di Redazione web

Una donna completamente nuda in diversi siti storici nel cuore di Venezia, sotto gli occhi incuriositi di turisti e veneziani. Non era uno scherzo, ma un servizio fotografico di nudo artistico e la donna nuda era in realtà una modella. Il servizio è stato fatto sabato scorso, e subito sono intervenuti gli agenti di polizia locale che hanno emesso un Daspo, cioè l'allontanamento dalla città lagunare, insieme ad una multa di 750 euro. Per i fotografi, invece, nessun illecito.

Modella multata

Le colpe della modella sarebbero state quella di essersi arrampicata su un monumento di palazzo Reale a San Marco e di averlo fatto senza niente indosso, nuda in luogo pubblico per farsi fotografare, contrario alla pubblica decenza. Per il fotografo, artefice del servizio, nessuna sanzione, anche se la polizia locale sta valutando l'eventuale concorso in violazione amministrativa.

Senza permesso

Di fatto gli scatti professionali andrebbero autorizzati dal Comune, che in nessun caso, comunque, avrebbe approvato un set a luci rosse. Daspo e multe ai turisti seminudi, uomini e donne, che usano Venezia per fare il bagno e posare per foto sui social, nella città lagunare, purtroppo sono molto frequenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 21:36

