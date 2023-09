Guida con la patente falsa e senza assicurazione, scatta la maxi multa da 5.856 euro

di Redazione web

Maxi multa per un automobilista sorpreso dai vigili urbani alla guida con patente falsa e senza assicurazione. A tradirlo, il modo di guidare, incerto, che ha portato gli agenti a fermarlo in via Giuliani a Firenze. Il conducente è un peruviano di 35 anni domiciliato in città. Inoltre dal cassettino portadocumenti dell'auto sono sbucate altre due patenti peruviane false e intestate ad altri connazionali.

La maxi multa

Per l'uomo sono scattate la sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (868 euro) e per guida senza patente (5.000 euro).

Il precedente

Un precedente intervento c'era stato quando una pattuglia in abiti civili ha notato il transito di una vettura in cattive condizioni con due nordafricani a bordo. L'auto è stata segnalata a un'altra pattuglia in zona che l'ha fermata in via Mariti. Da un controllo incrociato è emersa una denuncia, presentata a maggio, per appropriazione indebita della vettura presentata dal proprietario, un 40enne di Firenze. I due a bordo, di 25 e 32 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e per appropriazione indebita in concorso. L'auto è stata restituita la sera stessa al proprietario.

