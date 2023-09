Monopattini, targa e casco e assicurazione obbligatori. Stangata sui cellulari alla guida, tolleranza zero per alcol e droga: le novità

Monopattini, si cambia: targa e casco e assicurazione diventeranno obbligatori. E poi stangata sui cellulari alla guida, tolleranza zero per alcol e droga, giro di vite sugli autovelox: ecco cosa cambia con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, entrata in vigore prevista in autunno dopo l'iter parlamentare conseguente al passaggio di ieri del testo in Cdm.

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Stretta sugli autovelox, le novità punto per punto

Multe più salate

Multe più salate, che raddoppiano per le soste selvagge e quasi triplicano per chi guida al telefonino, ma anche una vendetta contro i nemici giurati di tanti automobilisti: gli autovelox. Il nuovo codice della strada, che inizierà a breve il suo percorso in parlamento, cambia nel suo secondo passaggio a palazzo Chigi, per recepire le indicazioni arrivate da Regioni e Comuni.