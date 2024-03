Alcolock, cos'è e come funziona la novità del Codice della Strada contro chi guida ubriaco. Quanto costa e chi deve installarlo

di Redazione web

Tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza. Questo quanto previsto nel nuovo Codice della Strada approvato mercoledì 27 marzo alla Camera e in attesa del passaggio al Senato. Nel disegno di legge, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, si prevede anche l'ultilizzo dell'alcolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore dell'auto in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Le multe

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

Cos'è l'alcolock

Nel disegno di legge viene previsto l'obbligo di installare a proprie spese l'alcolock per chiunque risulti già condannato per guida in stato di ebbrezza.

Come funziona

Il dispositivo, conosciuto anche con i nomi di Ignition Interlock Device (IID) o di Breath alcohol ignition interlock device (BAIID), è in sostanza un etilometro da auto collegato alla centralina di accensione del motore: se il livello di alcol rilevato è maggiore di quello consentito (zero, nel caso italiano), il veicolo si blocca. Per permettere la messa in moto sarà necessario aspettare che l'alcol nel sangue sia tornato a valori consentiti.

I costi

L'installazione dell'alcolock sulle automobili dei recidivi sarà a totale carico del guidatore (il costo è di circa 1.500 euro), e verrà meglio spiegata in un decreto attuativo. Al momento, l'Ue obbliga le case automobilistiche a predisporre l’installazione di questo sistema su tutte le auto di nuova omologazione dal 4 luglio 2022: le vetture non montano già il dispositivo, ma sono pronte ad accoglierlo.

