Sospensione breve della patente, la sanzione nel nuovo codice della strada: cos'è e le infrazioni che possono farla scattare

di Redazione Web

Con il nuovo Codice della strada arriva anche la sospensione «breve» della patente di guida. Nel ddl approvato alla Camera la prevede l'articolo 218-ter. Si tratta di uno stop temporaneo a chi commette violazioni di un certo livello di gravità, riporta il Corriere. Interesserà i guidatori che sulla patente hanno meno di 20 punti, dunque che hanno già commesso una trasgressione del Codice della strada e non li hanno ancora recuperati dopo la decurtazione.

Codice della strada, cosa cambia: stretta su telefonini, alcol e droga, novità autovelox. Stangata per chi non rispetta i limiti

Come funzionerà la sospensione breve

La patente può essere sospesa solo se il guidatore è stato identificato. La durata, poi, è stabilita in base ai punti che sono sulla patente. Se ce ne fossero tra 10 e 19, lo stop sarebbe di 7 giorni, mentre per meno di 10 punti, la sanzione sale a 15 giorni. Se dall’infrazione commessa ne deriva un sinistro, che non deve necessariamente coinvolgere altri veicoli o persone, il periodo di sospensione della licenza di guida raddoppia.

Il guidatore con patente sospesa può chiedere un permesso di 3 ore al giorno per esigenze speciali e il via libera viene concesso solo per motivi di lavoro o assistenza di disabili, a patto che la sospensione non sia scaturita da un incidente. Chi viene colto in circolazione abusiva, quindi viene sorpreso al volante senza permesso o oltre il limite temporale previsto da esso, la multa varia da 2.046 a 8.186 euro.

Sono previsti anche la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo, che diventa confisca in caso di recidiva.

La lista delle infrazioni che portano alla sospensione



1. senso vietato;

2. divieto di sorpasso;

3. mancata precedenza;

4. semaforo che vieti la marcia (rosso);

5. mancato rispetto dell’alt di un agente del traffico;

6. mancato rispetto delle regole sui passaggi a livello;

7. sorpasso a destra;

8. sorpasso vietato o effettuato senza rispettare le norme;

9. mancato rispetto distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato un sinistro con grave danno ai veicoli tale da determinare la revisione;

10. divieto di inversione di marcia in alcune specifici casi;

11. mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli;

12. mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta (per cui si intendono i supporti per tenere fermi e in sicurezza i seggiolini dei bambini) e dei dispositivi anti abbandono;

13. uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida;

14. retromarcia sulle autostrade o strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza;

15. mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;

16. mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, sulle autostrade o strade extraurbane principali;

17. mancato uso luci prescritte durante la sosta, su autostrade o strade extraurbane principali;

18. mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, su autostrade o extraurbane principali;

19. guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti cui è imposto in “tasso zero”;

20. mancata precedenza ai pedoni;

21. superamento di oltre il 20% del periodo di guida giornaliero massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

22. superamento di oltre il 20% del periodo di guida settimanale massimo, o del tempo minimo di riposo, su autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

23.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA