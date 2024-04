Patente, 8 italiani su 10 non supererebbero di nuovo l’esame: Lazio al primo posto per idonei, malissimo il Molise. I numeri

di Redazione web

Nuove novità sul Codice della strada e strette più severe per i guidatori. Il testo già approvato in Camera dei deputati e giunto in Senato per il sì definitivo, introduce significative modifiche in tema di sicurezza stradale. Tra queste, l’aumento delle sanzioni e la sospensione della patente per chi usa il cellulare alla guida e la possibilità per i neopatentati di guidare auto più potenti, anche nei primi tre anni dal rilascio della patente. I guidatori esperti dovranno fare i conti con le novità, ma - ad oggi - quanti sarebbero in grado superare di nuovo l'esame per la «licenza rosa»?



Gli italiani che non supererebbero il test sono tanti, anzi, troppi: parliamo almeno di 78 su 100. Il dato è emerso da simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf Edizioni su un campione di oltre 2.700 automobilisti attivi proprio sul noto portale di annunci a quattro ruote. Tutti in possesso della licenza di guida di tipologia B da almeno cinque anni, solo nel 22,3% dei casi hanno infatti commesso massimo 2 errori su 20 domande (il 10%, stesso rapporto dell’esame ufficiale che ne consente 3 su 30). Mentre la media complessiva si è attestata a quota 5 risposte sbagliate, un quarto del totale.



Quali sono le regioni con più idonee

Molise all'ultimo posto con il 6,9% di ammessi, 31,7% registrato nel Lazio, con l’Emilia-Romagna in seconda posizione al 28%. Cifre – anche queste ultime – di molto inferiori al tasso di promozione dell’esame di teoria vero e proprio, che a quanto ha riferito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2023 è risultato del 60,1% (peraltro in calo rispetto al 70,2% del 2020). I candidati cadono spessosuelle domande che riguardano le spie dell’auto, la segnaletica stradale, le fermate dei mezzi pubblici, gli incroci e le rotonde.



Meno insidiosa per la cronaca la prova pratica, l’anno scorso superata con successo l’85% delle volte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 17:50

