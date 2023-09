Autovelox contestati, 24mila multe a rischio annullamento. Due indagati per falso: non avrebbero seguito l'iter corretto per attivarli

di Redazione web

Sugli autovelox contestati a Cadoneghe, Comune alle porte di Padova, emerge che non avrebbero mai dovuto entrate in funzione. Motivo? Non erano stati tarati. Lo sostiene la Procura che sta cercando di far luce sulla vicenda dopo che i due autovelox hanno sfornato 24mila multe, facendo esplodere di rabbia gli automobilisti. Procura che ha iscritto nel registro deli indagati due persone per l'ipotesi di reato di falso ideologico.

Due indagati

Ci sono, dunque, due indagati, per l'ipotesi di reato di falso ideologico, per l'installazione degli autovelox di Cadoneghe (Padova), contestati dagli automobilisti e fatti saltare con dell'esplosivo alcune settimane fa. Si tratta - riferiscono i giornali locali - del comandante dei vigili facente funzioni di Cadoneghe, Giampietro Moro, e di un agente della polizia locale.

Multa autovelox, non valida se la segnalazione è inferiore al chilometro: lo stabilisce la Cassazione

Distrugge il parchimetro e lo carica nel bagagliaio: automobilista incastrato dai video

L'inchiesta sugli autovelox

Ad aprire un'inchiesta sui due apparecchi, piazzati nel mese di giugno lungo la Statale 307 del Santo, è stato il sostituto procuratore padovano Benedetto Roberti, dopo che erano state elevate 24mila multe per eccesso di velocità in poco più di un mese.

Tra le cause, vi è l'abbassamento del limite di velocità sulla Statale, passato da 70 a 50 chilometri orari.

Secondo l'ipotesi di accusa, l'iter per l'attivazione dei due autovelox non sarebbe stato effettuato correttamente, dando fra l'altro la possibilità agli automobilisti multati di contestare le sanzioni e di vedersele annullate.

Autovelox fuori uso

Attualmente i due apparecchi sono fuori uso: nella notte tra il 9 e il 10 agosto scorso uno venne fatto esplodere con della polvere pirica, l'altro fu colpito con una pistola a pallini.

Altri agguati avevano preso di mira quattro autovelox in provincia di Rovigo, tagliati alla base con un flessibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA