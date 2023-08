Distrugge il parchimetro e lo carica nel bagagliaio: automobilista incastrato dai video

Le immagini dell'automobilista di Cerignola, in provincia di Foggia, sono diventate subito virali. Prima lo ha centrato più volte con l'auto. Poi lo ha letteralmente sradicato a braccia nude, prima di caricarlo nel bagagliaio e sparire dall'inquadratura delle telecamere.

"Vittima" della furia dell'uomo è stato un parchimetro in viale Levante. L'uomo è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web. E la polizia lo avrebbe già individuato per chiedegli conto del vandalismo.

Parcheggia l'auto e la copre, al ritorno trova la multa perché la targa è nascosta. «Per fare il verbale però l'hanno vista, è un processo alle intenzioni»

«Ha segnalato l'autovelox con i fari»: multa di 29 euro. Ma l'automobilista nega e fa causa

Distrugge parchimetro e scappa

Tutte le operazioni per portare a termine “l’impresa” di distruggere il parchimetro sono state riprese dal telefonino di un residente che, poi, ha deciso di condividere la scena sui social.

L'uomo, poi, nel giro di qualche ora è stato rintracciato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA