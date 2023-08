Entra nel dehor del bar con l'auto e investe il barista: "Ti sei vaccinato". Indagato per tentato omicidio

di Redazione web

Cliente discute con il proprietario di un bar e tenta di investirlo con la macchina. Ecco quanto accaduto in un bar di Rodello, in provincia di Cuneo, comune da mille abitanti. L'automobilista, un 45enne italiano di Montelupo Albese, è stato denunciato per tentato omicidio ed è indagato dalla procura di Asti. La famiglia del proprietario del bar, però, vive ancora l'incubo delle minacce e non si placa la paura dopo l'episodio.

Il tentato omicidio

Erano le 19.00 del 29 giugno scorso.

Roberto Barbetta, vittima dell'incidente, ha provato a difendersi, prima con un posacenere tubolare, poi con l'asta per le tende del bar. Le immagini condivise su Instagram da Welcome to favelas sono diventate virali.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Alba hanno denunciato l’uomo per tentato omicidio. Ma non era la prima volta che ciò accadeva.

La paura di un'aggressione

«Non avevo mai incontrato questa persona - ha raccontato Barbetta al sito Cuneodice -. Una sera, a fine marzo, l’ho visto bere al bancone. Mentre uscivo dal locale mi ha fermato e ha minacciato: ‘So che ti sei vaccinato, sei un figlio di ….’».

Barbetta gli chiese di andare via: «Lui - riprende l’esercente - mi ha risposto: ‘Quello che se ne deve andare sei tu, io sono a casa mia’. Quindi ha cercato di mettermi le mani addosso».

Una seconda volta, pare che l'aggressore si sarebbe avvicinato al locale armato di fucile e l'ultima volta è stata quella del tentato omicidio in auto. Il 45enne, nel video, travolge i tavolini, il muso dell’auto li scaraventa in aria e con loro anche Barbetta. E i carabinieri hanno rintracciato l'uomo, che adesso rischia di dover rispondere in tribunale di tentato omicidio.

