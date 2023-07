Stalker investe un carabiniere, collega gli spara e lo uccide: terrore a Padova. Il militare è grave in ospedale

di Redazione web

Momenti di terrore oggi pomeriggio a Padova, dove una sparatoria ha coinvolto un carabiniere ed un uomo sospettato di stalking. Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha investito un militare per sfuggire proprio a un controllo per stalking: un collega ha aperto il fuoco e lo ha colpito ferendolo gravemente. L'investitore, poi morto in ospedale, è un albanese di 55 anni, Haxhi Collaku.

Strage in Cadore, i funerali delle vittime: mamma Elena piegata dal dolore sorretta dai familiari

Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, identificato l'aggressore del video: chi è

Morto il guidatore, ferito il militare

L'episodio è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell'investitore. Ricoverato in ospedale in condizioni serie il carabiniere, mentre l'uomo alla guida dell'auto è morto poco dopo in ospedale a Padova, dove era giunto in condizioni disperate. La vittima, un 55enne di origini albanesi con precedenti di polizia, era stato raggiunto da 4 colpi di pistola. Il carabiniere travolto dal mezzo ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l'auto di servizio. È in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dei carabinieri

«Poco dopo le 14:00 una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Padova è intervenuta a seguito di chiamata al 112 in Vicolo Castelfilardo dove una residente aveva segnalato in strada la presenza dell’ex compagno dal quale era ormai separata da anni e che aveva già denunciato per i suoi atteggiamenti vessatori.



«Il predetto ha ingranato la retromarcia dando l’impressione di aderire all’invito, salvo però improvvisamente innestare la prima e puntare dritto sui militari, riuscendo ad investirne uno che è rimasto schiacciato fra l’auto dell’aggressore e quella di servizio. L’uomo è quindi sceso dall’abitacolo e impugnando un coltello a serramanico si è scagliato contro il militare ferito ed accasciato al suolo».



«In quei concitati momenti il collega puntando l’arma di servizio contro l’esagitato gli ha invano intimato di desistere e quando non ha avuto altra scelta, al fine di salvare la vita al collega, ha esploso 4 colpi con la pistola d’ordinanza che hanno attinto l’aggressore al corpo e agli arti inferiori. Trasportato in ospedale, Haxhi Collaku, 55enne cittadino albanese è deceduto a seguito delle ferite riportate mentre il militare investito è tuttora ricoverato per le importanti lesioni agli arti inferiori. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova con il PM di turno che si è portato sul luogo dell’accaduto e che ora sta sentendo le persone informate sui fatti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA