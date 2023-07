Pubblica video mentre sfreccia a 130 chilometri all'ora, poi lo schianto: morto l'amico 20enne, lei condannata a 8 anni

Una ragazza di 21 anni è stata condannata a otto anni e otto mesi di reclusione per aver causato la morte di uno dei passeggeri che viaggiavano in auto con lei, un suo amico di 20 anni, in un incidente a Horbury. Chelsea Standage, di Barden Road, Wakefield, si era precedentemente dichiarata colpevole di aver causato la morte di Elliott Lemm per guida pericolosa e due accuse di lesioni gravi causate da guida pericolosa in relazione ad altri due passeggeri nel veicolo.

Le immagini prima dello schianto erano circolate su Snapchat, tramite dei messaggi inviati dall'interno dell'auto tra la 21enne, intenta a riprendersi, e uno dei passeggeri che le chiedeva di rallentare.

L'arresto dopo l'omicidio

La 21enne non potrà essere rilasciata se non prima di aver scontato almeno i due terzi della pena, e non potrà guidare per 10 anni.