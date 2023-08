Michela Murgia, Vittorio Sgarbi choc: «Non sono ipocrita, diceva un sacco di m***ate»

di Redazione web

Vittorio Sgarbi non ha risparmiato il suo pensiero nei confronti di Michela Murgia neanche nel giorno dopo la sua morte causata da un tumore all'età di 51 anni. Il sindaco di Arpino, in gesto di "omaggio" senza impocrisia ha ricordato alcune delle affermazioni che non ha mai condiviso della scrittrice e di come anche lei, secondo il suo parere, dicesse delle sciocchezze tanto quelle che Michela Murgia criticava ad altri.

Ecco le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi.

Le parole di Vittorio Sgarbi

«Non sono un ipocrita, e nel rispetto che si deve a chi non c’è più, e ancor più a chi le ha voluto bene, devo dire che della Murgia donna di cultura conservo un pessimo ricordo - ha scritto Vittorio Sgarbi su Facebook -. Quando, per esempio, disse di Battiato: “Scriveva delle minchiate”. Mi sarei aspettato argomentazioni più profonde invece che una battuta cosi triviale.

«Irrispettoso»

I commenti sotto il post Facebook di Vittorio Sgarbi non sono dei migliori: «Almeno oggi potevi risparmiarti di fare questo commento. A volte è meglio tacere», ha scritto un utente. E, ancora: «Dirglielo quando era ancora in vita sarebbe stato più chic», ha scritto un altro account.

