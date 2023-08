Michela Murgia, l'addio di Giorgia Meloni: «Combatteva per le sue idee, diverse dalle mie. Grande rispetto»

di Redazione Web

Nonostante le idee diametralmente opposte, di fronte alla morte e al dolore della scomparsa, Giorgia Meloni ha deciso di ricordare Michela Murgia. La scrittrice è morta, all'età di 51 anni, nella giornata di ieri e, adesso, la premier ha voluto omaggiarla con un ricordo sui social.

«Spero possa vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio», aveva dichiarato lo scorso maggio quando la scrittrice comunicò a tutti della sua lotta alla malattia. Ma purtroppo questo non è avvenuto.

Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 11, 2023

Il 6 maggio scorso, Giorgia Meloni commentò sui social network il contenuto dell'intervista rilasciata dalla scrittrice Michela Murgia ad Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, dove ha raccontato di avere un tumore ai reni al quarto stadio. «Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male.

E oggi, sulla falsa riga di quanto già dichiarato, ha lanciato il suo addio alla scrittrice: «Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto». Queste le parole usate su Twitter dalla presidente del Consiglio in ricordo della scrittrice scomparsa.

