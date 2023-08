Michela Murgia che danza sorridente in un abito corallo, l'addio social del marito della scrittrice

di Redazione Web

Lorenzo Terenzi ha salutato la moglie Michela Murgia con un post su Instagram che la ritrae avvolta in un vaporoso abito rosso corallo, il turbante in tinta sulla testa, colta in un gesto come di danza. Con questa foto le dice addio senza aggiungere nessuna parola, perché probabilmente per lui quell'immagine parla da sola e racchiude l'essenza di quello che per lui rappresentava Michela.

Michela Murgia, i messaggi sui social. Salvini: «Una preghiera», Luciana Littizzetto: «Ci hai insegnato come vivere e anche come morire»

Le nozze

Lorenzo Terenzi, attore, regista, autore e anche musicista, ha conosciuto la Murgia nel 2017 grazie a uno spettacolo teatrale in cui lei era la protagonista e lui lavorava alla regia. La coppia si era sposata lo scorso luglio, dopo aver annunciato le nozze a maggio. Nozze suggellate poi da una festa queer nel giardino della nuova casa romana di Murgia, condivisa dall'autrice di Accabadora sui suoi profili social.

La storia

La scrittrice dopo aver annunciato la sua malattia e aver parlato di un tumore al quarto stadio che non le avrebbe lasciato molto tempo, ha parlato della sua scelta di sposare Lorenzo.

