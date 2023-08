Michela Murgia, i messaggi sui social. Salvini: «Una preghiera», Luciana Littizzetto: «Ci hai insegnato come vivere e anche come morire»

L'affetto per Michela Murgia, la scrittrice, drammaturga e attivista morta questa sera all'età di 51 anni, rimbalza sui social dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio. «Ma l'amor mio non muore», scrive Roberto Saviano. « Michela, amore. Grazie per tutto», è il messaggio di Loredana Lipperini. «Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire», le parole di Luciana Littizzetto. «Nella notte delle stelle, va via una stella. Libera fino all'ultimo: addio Michela #Murgia», è il post di Paolo Borrometi.

Michela Murgia, morta la scrittrice: aveva 51 anni. Negli ultimi mesi il racconto della malattia

«Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me. #michelamurgia», dice Geppi Cucciari. «Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi», commenta il deputato Pd Alessandro Zan. «Buon viaggio Michela, la pensavamo in modo diverso, ma spero tu possa ora trovare la pace», scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè, mentre il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini pubblica una foto della scrittrice con la scritta «Una preghiera»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 07:20

