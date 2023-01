Vende due montoni 'Messina Denaro Style', poi cancella il video da TikTok: «Non sapevo fosse un boss»

di Redazione web

Come un televenditore 2.0, che in era social vende su TikTok. Solo che non mette in vendita un prodotto qualsiasi, o meglio propone un giubbotto di montone (o similare) che in questi giorni abbiamo visto a Messina Denaro, braccato dai carabinieri, e lo vende come giubbotto “Matteo Messina Denaro Style”.

Il commerciante di Napoli realizza un video su TikTok mentre mostra due comuni giubbotti a soli 59,99 euro, prezzo super scontato. Insomma un vero affare, per chi intende vestire alla Messina Denaro style, scrive Il Mattino, dopo la denuncia online presentata da Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde in Campania.

“Borrelli, adesso basta, siamo davvero stanchi di assistere a questo degrado socioculturale. Vendono i giacconi in stile ‘Matteo Messina Denaro’. Vergognoso.”. pic.twitter.com/rrAKJ0CYqj — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 24, 2023

Picchia la moglie e violenta la figlia minorenne: arrestato un pensionato. L'orrore ad Oristano

Ultimi pezzi

Per fortuna, sui social Danilo, titolare di un negozio nei pressi del quartiere napoletano di Chiaiano, è stato oggetto di decine di commenti negativi, che denunciavano il cattivo gusto, di associare quel giubbotto al numero 1 di Cosa Nostra, ora detenuto al 41bis nel carcere dell'Aquila.

«Questo è il vero Matteo Messina Denaro» aggiunge il commercianto che saluta i suoi acquirenti con un bacio finale. Dopo le critiche, Danilo, ha cancellato il video e sulle pagine de Il Mattino ha chiesto scusa dicendo: «Non so nemmeno chi sia il boss, sono troppo giovane per saperlo. Mettendo in vendita i capi arrivavano commenti che dicevano che erano uguali ai suoi. Così ho avuto l’idea», si giustifica il ragazzo, che vendeva una copia low-cost del montone indossato dal boss.

Sparatoria ad Ancona: la lite in discoteca, l'appuntamento e quel colpo «partito per errore» da un poliziotto

Brand discutibili

In realtà sembra che il ragazzo abbia una predilezione per i capi di abbigliamento associabili alla malavita, visto che suo negozio online è presente anche uno zaino con il marchio del Padrino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA