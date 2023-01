Picchia la moglie e violenta la figlia minorenne: arrestato un pensionato. L'orrore ad Oristano

di Redazione web

Apparteneva alle forze dell'ordine, ora in pensione, ma nonostante dovesse garantire il rispetto della legge, avrebbe commesso una serie di reati gravi contro la sua stessa famiglia. Picchiava sua moglie e violentava la figlia minorenne. Il pensionato è stato arrestato dalla polizia ad Oristano, perché nei suoi confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza, che ha spinto il gip a chiederne la custodia cautelare in carcere.

Maltrattamenti e stupri

Maltrattamenti nei confronti della moglie e violenze sessuali ripetute perpetrate nei confronti della figlia minore, sono le accuse della procura, ma non sono gli unici interventi urgenti che hanno impegnato i poliziotti di Oristano negli ultimi giorni: un cuoco in servizio in una scuola è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una collega, che da anni avrebbe subito angherie continue proprio sul luogo di lavoro. E ancora, è finito nei guai con la giustizia, anche un uomo di 70 anni della provincia, allontanato da casa avrebbe picchiato ripetutamente sua moglie, anche in presenza dei figli.

Sfilza di reati

Altre due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di altrettanti militari, uno in pensione l’altro in servizio all’ufficio scorte di Roma. I due sono stati ritenuti autori, in concorso, dei reati, di ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina, nella fattispecie un fucile con canne mozzate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 13:11

