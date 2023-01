La prostituta è diversa dalle foto dell'annuncio: il cliente si lamenta e viene picchiato e derubato

di Redazione web

Si è presentato all'appuntamento con una prostituta, con cui aveva concordato luogo ed orario su un sito per adulti, ma quando il 40enne di Savona l'ha fatta salire in macchina a Varedo, probabilmente non immaginava che sarebbe stata una serata tutt'altro che da ricordare. O meglio, da ricordare ma in negativo. L'uomo è stato infatti rapinato dalla donna e picchiato da un suo complice. La vicenda è raccontata oggi dal quotidiano Il Giorno.

Pestato a pugni

Quando il cliente ha incontrato la donna, non ha trovato - stando alla denuncia presentata ai carabinieri - la bellezza che aveva contattato via web, ma un'altra persona: l'uomo ha protestato, ed è proprio in quel momento che la 32enne ha chiamato una terza persona, che ha frantumato con un pugno il vetro della portiera del 40enne e lo ha massacrato di botte. I due lo hanno poi derubato del portafoglio prima di sparire nel nulla.

Tutto pianificato

L'uomo, medicato al pronto soccorso che ha diagnosticato 20 giorni di prognosi, non ha desistito e ha offerto alle forze dell'ordine una descrizione dettagliata che ha permesso di identificare la coppia di malviventi. La 32enne, in realtà, era già conosciuta per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Secondo i militari dell'Arma il doppio delitto, pestaggio e rapina, potrebbero essere stati premeditati, al di là dell'appuntamento che l'uomo aveva fissato con l'escort.

Lunedì 23 Gennaio 2023, 12:49

