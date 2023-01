Ragazza di 19 anni morta a Belluno: suicidio o incidente? Un amico: «L'ultimo vocale alle 5 del mattino»

di Redazione web

Una caduta nel vuoto dal terzo piano di una palazzina nel centro storico di Belluno. A ritrovare il corpo di una ragazza di 19 anni, intorno alle otto del mattino sono stati i residenti ed i commercanti della zona, che prima di scoprire quanto era realmente accaduto, hanno sentito un tonfo sordo, credendo fosse un oggetto buttato di sotto. Invece hanno trovato la ragazza a terra, con al fianco un cellulare e delle cuffiette. Quando sono giunti i soccorsi, la vittima aveva ancora qualche debole segnale di vita, ma le ripetute manovre di rianimazione non hanno potuto salvarle la vita.

Cosa e' successo

La 19enne, originaria del Comelico, e studentessa del Catullo, abitava con il padre nel centro della cittadina, ma sembra che in quel tragico istante non era in casa. All'inizio, la squadra mobile intervenuta sul posto ha pensato che si trattasse di un'aggressione, ma dopo gli accertamenti, l'ipotesi che ha preso piede è di una morte per suicidio, anche se resta ancora da valutare una caduta accidentale.

Litigi con il padre

Dal racconto di un amico della 19enne emerge il contesto della vicenda. Insieme avevano trascorso il sabato sera alla discoteca di Salce, fino alle 4 del mattino, quando la giovane avrebbe rincasato e avrebbe inviato al suo amico, un ultimo vocale verso le 5 del mattino. «Aveva litigato con il padre per questioni sentimentali. Il padre non condivideva le sue scelte e questo aveva fatto scattare la sua rabbia che ha poi sfogato nel modo peggiore. Io credo che lei dovesse lottare per ciò in cui credeva. Non doveva farlo», scrive Il Gazzettino.

Questioni di cuore

Con il padre, quindi, non c'era un rapporto sereno e spesso i motivi delle litigate erano per questioni sentimentali, punti di vista opposti, che potrebbero aver spinto la 19enne ad un gesto estremo, anche se non si hanno ancora notizie da parte del padre. Al momento l'inchiesta prosegue ma senza alcun indagato, sarà determinante anche la testimonianza del padre della ragazza, che è sprofondato nel peggiore degli incubi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 09:07

