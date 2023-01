Tenta di strangolare la moglie e di darle fuoco con alcol e accendino: la donna riesce a scappare. Il marito a processo

di Redazione web

Violenze e continui maltrattamenti nei confronti di sua moglie. In un caso le avrebbe tirato dell'alcol, minacciandola di darle fuoco con l'accendino, e poi le avrebbe stretto le mani al collo per strangolarla. La donna si sarebbe salvata, fuggendo da casa. Un uomo di 60 anni di Monte San Giovanni Campano, provincia di Frosinone, dovrà rispondere in tribunale delle accuse mosse dalla vittima, la moglie, per quanto subito dal 2017 al 2020, scrive Ciociaria Oggi.

Violenza e percosse

A febbraio di tre anni fa, le avrebbe tirato in testa con grande violenza un cellulare, con il chiaro obiettivo di ferirla, poi schiaffi sul viso, sempre in presenza del figlio minorenne. Da qui la decisione di mandarlo fuori casa. Il 60enne ha respinto ogni accusa, anche quella di non dare sostentamento economico ai figli. In aula l'imputato ha portato la documentazione relativa ai soldi spesi nei confronti dei figli, i quali a loro volta hanno avvalorato le accuse della mamma, di non ricevere il mantenimento.

