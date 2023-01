Matteo Messina Denaro, Striscia la Notizia: «Poteva essere arrestato nel 2012»

di Redazione Web

L'arresto di Matteo Messina Denaro è sicuramente la notizia più importante dell'inizio del 2023. Ma a Striscia la Notizia arriva una rivelazione scioccante. Il superlatitante di Castelvetrano avrebbe potuto essere arrestato nel 2012. Il tg satirico di Canale 5 ha intervistato l'ex dirigente generale della polizia di Stato, Antonio del Greco, che avrebbe rivelato in esclusiva a Jimmy Ghione che l'arresto poteva avvenire già 11 anni fa.

Il rapporto stilato da del Greco venne ignorato. Questa la versione rilasciata nell'intervista esclusiva rilasciata a Jimmy Ghione a Striscia la Notizia. «Nel 2012 sono entrato in contatto con una fonte che sosteneva di avere informazioni su Messina Denaro - racconta del Greco -. A mio modo di vedere quelle informazioni erano molto verosimili. Tra le altre cose, la fonte rivelò che alcuni agenti di polizia impiegati nella ricerca del boss di Cosa Nostra soggiornavano, a loro insaputa, in alberghi la cui proprietà era riconducibile al boss di Castelvetrano. Che in quelle occasioni, annusando il pericolo, prendeva un motoscafo e fuggiva in Tunisia, in attesa di tornare in Sicilia».

Eppure, nonostante del Greco avesse informato ufficialmente la sua direzione centrale con un rapporto dettagliato con nomi e luoghi, che sarebbe dovuto arrivare agli organi inquirenti, non successe nulla. «Per tanto tempo ho atteso un riscontro, una telefonata. La fonte stessa mi sollecitava dicendosi disponibile a fornire qualsiasi indicazione utile a condurre gli inquirenti nei luoghi segnalati nel rapporto. Ma non si seppe più nulla, fino ai giorni nostri», conclude del Greco.

