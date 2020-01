Incubo meningite : uomo ricoverato, sesto caso in 45 giorni . Nuovo caso di sepsi da meningococco nel Sebino: un uomo residente nella zona è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non è in pericolo di vita. Si tratta del sesto caso in un mese e mezzo, dopo i quattro precedenti di tipo C (due mortali) e uno di tipo B. Del nuovo caso non è ancora nota la tipologia

Due partite di volley, in provincia di Bergamo, sono state assegnate a tavolino perché gli avversari non si sono presentati a causa dei timori per la meningite nel Basso Sebino. Lo riporta oggi l'Eco di Bergamo. A Sarnico (Bergamo) non si è presentato il 'Cenate Sottò (che avrebbe dovuto incontrare il Csi oratorio Sarnico; mentre nel Campionato provinciale Fipav di prima divisione a dare forfait è stata la squadra 'Volleymanià di Nembro (Bergamo).

Lunedì 13 Gennaio 2020, 19:25

