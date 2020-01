Bimba di 4 anni cieca dopo l'influenza, i genitori: «Vaccinate i vostri figli»

Lunedì 13 Gennaio 2020, 16:10

dopo aver. La piccola Jade DeLucia, una bimba statunitense dello stato dell’Iowa, ha contratto quella che sembrava essere unatra fine dicembre e gli inizi di febbraio. Quello che poteva sembrare un virus comune in realtà hae le ha lasciato delle conseguenze invalidanti permanenti.La bimba, di soli 4 anni, non era stata vaccinata. Poco prima di Natale ha iniziato a stare male, così i genitori hanno iniziato a curarla con medicinali da banco pensando fosse un banale virus influenzale, ma una mattina non sono riusciti a svegliare Jade che era andata in coma. Immediatamente sono corsi in ospedale, come riporta il Daily Mail, dove i medici hanno valutato la situazione, considerandola molto grave, e trasferendo la bambina in elisoccorso all'ospedale pediatrico dell'Università dell'Iowa, a Iowa City, dove è stata ricoverata per due settimane in terapia intensiva.I dottori sono riusciti a salvarle la vita, ma i danni cerebrali sono stati tali che la bimba ha perso la vista per sempre. Secondo i professionisti Jade è stata colpita da un' encefalopatia necrotizzante acuta, un tipo di encefalopatia solitamente causata da un'infezione virale, che può essere una complicanza dell'influenza. I genitori sono felici che la figlia sia ancora viva, ma non riescono a spiegarsi come sia potuto accadere tutto ciò. Più consapevoli dei rischi del virus influenzale, hanno infine lanciato un appello agli altri genitori, chiedendo loro di vaccinare i bambini.