Psicosi meningite, saltano due partite di volley: «Le squadre non si presentano per paura del contagio»

Continua lanel Basso Sabino, nella zona del Lago di Iseo: secondo quanto riporta oggi L'Eco di Bergamo, a causa dei timori per la meningite nella zona della provincia di Bergamo, sono 'saltate' due partite di pallavolo.A Sarnico (Bergamo) il Cenate Sotto (che avrebbe dovuto incontrare il Csi oratorio Sarnico) non si è presentato, così come nel campionato provinciale Fipav di prima divisione la squadra Volleymania di Nembro (Bergamo). Entrambe le partite sono finite con la vittoria a tavolino della squadra di casa.