Bimba di 5 anni rinchiusa da sola al buio per anni in casa

Sta destando orrore in Germania il caso di una bambina di cinque anni lasciata per oltre due anni in stato di abbandono in una casa da sola al buio. È accaduto a Eberwald, un paesino del Brandeburgo a nord di Berlino. Sulla base delle notizie emerse sulla stampa locale la procura ha deciso di aprire un'indagine.«Abbiamo aperto un procedimento di indagine sulla base delle notizie di stampa» ha detto oggi il pubblico ministero Ingo Kechichian. La bambina è stata portata in ospedale a Bernau prima di Natale dove sono stati registrati deficit importanti nella nutrizione e nella capacità di esprimersi, riferisce Dpa. La principale ragione di scandalo è che la famiglia era già finita sotto osservazione dei servizi sociali dal 2017. «Dalla metà del 2017 ci sforziamo con l'Ufficio per i minori del distretto di Barnim di aiutare la famiglia» ha detto un esponente politico locale, Baniel Kurth. Tuttavia non era stato dato alcun seguito a quelle osservazioni, riferisce Bild. Solo nel novembre 2019 un'assistente sociale aveva lanciato l'allarme.