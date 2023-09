Mamma casalinga: «Ho rinunciato al lavoro per i miei figli. Ora che sono adulti me lo rinfacciano: non posso aiutarli economicamente»

di Redazione web

La storia della mamma casalinga ha fatto il giro del web: i suoi figli, ormai adulti (uno di 18 e uno di 20 anni), le recriminano il fatto di avere lasciato il lavoro per farli crescere quando erano bambini. I due ragazzi si lamentano con la donna perché, ora, non può aiutarli economicamente come, invece, forse, avrebbe fatto se fosse riuscita a mettersi via un po' di risparmi lavorando. Lo sfogo della mamma ha fatto il giro dei social e i due figli sono stati additati da tutti come semplicemente ingrati. Ma andiamo con ordine.

La storia

Il racconto della mamma che ha rinunciato al suo lavoro per l'amore e il bene dei suoi figli, che ora la "snobbano", è diventato virale e ha collezionato più di 1300 commenti. La donna ha spiegato: «Non l'avrei mai pensato, davvero, non avrei mai creduto che potessero rinfacciarmi questa cosa. I miei figli adulti hanno 18 e 20 anni e dicono che ce l'hanno con me perché sono sempre stata una mamma casalinga e, ora, non posso aiutarli finanziariamente con la loro vita. Spesso, mi sento dire: "Non hai mai avuto un lavoro né sei andata a scuola e quindi non puoi capire quello che ti stiamo dicendo" oppure "Il minimo che puoi fare è trovarti un lavoro adesso per aiutarci", insieme a molti altri commenti tipo: "Avresti dovuto lavorare tutti quegli anni, invece, che stare troppo con noi". Tutte queste affermazioni e anche accuse mi spezzano il cuore perché tutto quello che ho fatto in passato, le mie scelte e anche le mie rinunce, le ho fatte pensando solo a loro. Spero che un giorno potranno capire, magari quando anche loro diventeranno genitori».

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti che bazzicano su Reddit hanno commentato la vicenda difendendo a spada tratta la donna.

