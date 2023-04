Maltempo, si apre voragine: auto inghiottita. Alla guida un uomo di 87 anni

di Redazione web

Ancora un cedimento stradale, che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze. Per fortuna l'uomo che era alla guida dell'auto, finita quasi completamente all'interno di una voragine, sta bene, nonostante i suoi 87 anni. E' accaduto a Napoli, dopo un'enorme quantità di acqua caduta in pochi minuti, che ha provocato una crepa nell'asfalto ed un cedimento che ha aperto una grande buca, dove è finita l'utilitaria guidata dall'anziano conducente.

Nulla di grave

È successo sulla rampa d'accesso al parco Comola Ricci, dove sono intervenuti sia i carabinieri della stazione di Posillipo, sia i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada ed evitare altri incidenti simili. A mostrare le immagini di quanto accaduto, via social, è stato il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.

Condizioni meteo

Purtroppo in queste ore, in molte regioni del centro-sud, Campania compresa, è in vigore un'allerta meteo per piogge e temporali; il livello di criticità segnalato dalla Protezione civile regionale, è giallo su tutto il territorio campano, dove le temperature sono calate bruscamente, con il ritorno della Neve sul Vesuvio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 18:24

