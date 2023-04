Parrucchiere fa un incidente in motorino: si rialza e va al salone, ma si accascia e muore davanti alla figlia. È mistero

di Redazione web

A bordo del suo scooter sul lungomare di Bari, si è scontrato con il sidecar di una coppia di turisti americani, ma all'apparenza nulla di grave, tanto che l'uomo si è rialzato, ha rifiutato le cure e si è diretto verso il suo negozio di parrucchiere. Ed è lì, neanche un'ora dopo lo scontro, che Pasquale Masciavè, 73 anni, si è accasciato davanti alla figlia, ed è morto. Si presume un infarto, la causa del decesso del titolare di un negozio molto noto nel quartiere, dove il 73enne era conosciuto come un maestro del mestiere, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno.

Ragazzo 19enne in bici travolto da un'auto: ricoverato in gravi condizioni

Malore o trauma?

Ora, la figlia di Pasquale, anche lei al lavoro nel negozio, vuole capire se ci sia un nesso, tra lo schianto in scooter e la morte del padre, avvenuta poco dopo. I fatti, risalgono a giovedì scorso, quando una troupe stava girando un servizio televisivo sui due americani, partiti dal Colorado con il loro sidecar, e giunti a Bari pochi giorni prima dove il mezzo è stato rubato e ritrovato nell'arco di 48 ore.

Materasso come bob sulla neve: terribile schianto contro l'albero, tre feriti

Aperta inchiesta

Proprio durante l'intervista, sarebbe avvenuto l'incidente, ma l'anziano parrucchiere, non riportando ferite, ha preferito proseguire e non chiamare i soccorsi nonostante lo spavento e la preoccupazione dei due americani. Ora la Procura di Bari ha aperto un fascicolo sulla morte di Masciavè, la cui salma è rimasta nell’istituto di medicina legale del Policlinico in attesa che gli inquirenti decidano se disporre l’autopsia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA