Auto contro un albero, incidente a Casal Bruciato: morto un ragazzo di 22 anni, grave l'amico di 19

Si è schiantato contro un albero in via Filippo Fiorentini, periferia est di Roma. Un ragazzo di 22 anni, di origine romena, prima dell'alba, intorno alle 3 della notte, avrebbe perso il controllo della sua auto, un'Audi A3, finendo contro il fusto dell'albero sul lato del marciapiede. L'incidente stradale si è verificato sull'arteria che di notte, libera dal traffico, spesso si trasforma in una strada percorsa ad alta velocità.

Cosa è successo

Poco dopo lo schianto sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, ma per il giovane alla guida dell'auto non c'è stato niente da fare, mentre il passeggero, un ragazzo di 19 anni, anche lui romeno, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice rosso.

Possibili cause

Non si conoscono le ragioni dell'incidente, al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude nessuna possibilità: colpo di sonno, distrazione da cellulare, o l’assunzione di droga o alcol, quest'ultima, dovrà essere verificata con l'autopsia sul cadavere del 22enne.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 14:45

