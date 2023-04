Ragazzo 19enne in bici travolto da un'auto: ricoverato in gravi condizioni

di Redazione web

Un ragazzo di 19 anni è in gravi condizioni, ferito, in sella alla sua bici da un'auto in via Corelli a Milano. L'incidente stradale è accaduto intorno alle 8 di questa mattina ed il 19enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è stato intubato ed è in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista si stava immettendo sulla strada da un passo carraio, quando è stato travolto dall'automobile, al cui volante c'era un 29enne, scrivono i giornali locali.

Soccorsi immediati

Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, ma una volta sul posto i medici hanno ritenuto che il 19enne si trovasse in gravi condizioni, ed avesse bisogno di un ricovero al pronto soccorso in codice rosso, anche se dalle informazioni di queste ore non è chiaro se la vittima sia in pericolo di vita. Attualmente il ragazzo sarebbe nel reparto di neurorianimazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 15:46

