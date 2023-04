Materasso come bob sulla neve: terribile schianto contro l'albero, tre feriti

di Redazione web

Una "ragazzata" che sarebbe potuta diventare una vera tragedia, se il materasso usato come bob sulle piste da neve, da tre giovani milanesi li avesse scaraventati con violenza in un dirupo, anziché fermarsi, anche se in modo brusco contro un albero. Il gioco pericoloso che il trio ha inventato sulla neve in Valfurva, in provincia di Sondrio, in realtà ha avuto conseguenze serie, perché i ragazzi, tra 17 e 18 anni sono comunque finiti in ospedale.

Gioco stupido

Sì, perché la corsa del materasso che ha scivolato sulla neve è finita in un bosco ed il bob improvvisato ha colpito un abete, fermando bruscamente la loro folle corsa, tra l'altro in notturna. I ragazzi, infatti, hanno riportato traumi e lesioni in varie parti del corpo, ma fortuna nessuno di loro avrebbe colpito l'albero in punti vitali del corpo.

Traumi e ferite

Il più serio dei tre ha riportato un trauma facciale, un altro lesioni al bacino e a un braccio, mentre il terzo se l'è cavata con lievi ferite. Tutti e tre sono stati portati alle 3 di notte all'ospedale di Sondalo, dopo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

