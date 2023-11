Malore mentre canta alla festa: ricoverata in rianimazione, la vita di Greta è appesa a un filo

di Redazione web

Stava cantando con gli amici Greta Businello, 30 anni, quando all'improvviso si è accasciata al suolo. E' successo a Mansuè (Treviso). Attoniti e sotto choc i giovani che erano con lei. Che subito hanno dato l'allarme, i soccorsi sono arrivati in fretta. Ora Greta è ricoverata in rianimazione al Ca' Foncello, in gravi condizioni. Ieri pomeriggio, però, i familiari hanno ricevuto una notizia confortante: la giovane sta mostrando segnali incoraggianti che inducono a sperare.

LA STORIA

Intorno a Greta si è creata una stupefacente catena d'affetto, con messaggi positivi, d'incoraggiamento, di preghiera inviati al gruppo di Whatsapp creato dalla mamma Claudia. Anche la comunità parrocchiale prega per lei. La giovane è sempre stata bene, mai avuto problemi, non fuma, niente alcolici, figurarsi altre sostanze. Sabato era ad una festa in paese organizzata dal suo solito gruppo di amici. Una festa a sorpresa per salutare una ragazza in partenza per l'estero. Erano circa le 23.20, tutti stavano cantando allegramente in coro quando Greta si è accasciata all'improvviso.

IL PROFILO

Greta Businello è molto conosciuta, è una delle volontarie della Pro Loco-Asc Mansuè. La scorsa estate, alla sagra paesana di San Mansueto, era al chiosco, una delle attrazioni pensate per coinvolgere i giovani, esperimento riuscito perchè era sempre molto affollato. Sua mamma Claudia è fra le volontarie che hanno animato le iniziative paesane in piazza San Tiziano. Alla mamma è venuta l'idea di formare il gruppo Whatsapp "Una preghiera per Greta". «Ho pensato che avendo tanti contatti era importante coinvolgerli. Ho chiesto un pensiero positivo per la nostra Greta. Tutti assieme possiamo darle sostegno». In brevissimo tempo il gruppo ha raggiunto centinaia di iscritti. Un appello rivolto insomma a tutto il paese. «Credo che in tutta la storia di Mansuè non sia mai accaduta una cosa del genere dice Paolo Cancian, il pasticcere che conosce molto bene Greta e la sua famiglia -. Oltre 500 persone che in pochissimo tempo si ritrovano a fare il tifo per questa giovane volontaria è davvero un evento straordinario».

