Incidente al lunapark: scontro fra due giostre allo Zoo di Fasano, tre feriti

di Alfonso SPAGNULO

Momenti di panico si sono vissuti questo pomeriggio, intorno alle 18, allo Zoosafari a causa di un incidente avvenuto all’interno del luna park di Fasanolandia, il parco divertimenti del parco faunistico fasanese. Su una delle montagne russe pare ci sia stato un blocco temporaneo del sistema frenante probabilmente dovuto ad uno scroscio di pioggia che lo ha fatto andare in tilt. Due vagoncini, sui quali viaggiavano due donne e un bambino, si sono tamponati in modo non violentissimo tanto che non hanno riportato danni. E’ scattato comunque l’allarme e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Monopoli e Ostuni e la Polizia locale.

I feriti all'ospedale di Brindisi

I feriti sono tre, di cui due donne e un bambino, e sono stati trasportati presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 14:59

