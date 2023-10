Imbrattano un lavatoio dell'800 e filmano tutto col cellulare: denunciati tre giovanissimi, uno è minorenne

di Redazione web

Una bravata di tre ragazzi ai danni di un pezzo di storia della Sardegna: lo storico lavatoio del 1800 a Villacidro, nel sud dell'isola. I tre giovani – un 17enne, un 18enne e un 19enne – riprendendo il gesto con un telefonino forse per poi diffondere il video sui social. Ma non hanno fatto in tempo perché sono stati subito rintracciati dalla polizia municipale.

I tre giovani denunciati

I presunti autori del gesto sono stati denunciati per aver danneggiato un patrimonio storico o archeologico. In particolare i tre, agendo nel cuore della notte, hanno sporcato con oli vegetali esausti il lavatoio in stile liberty risalente al 1800. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La polizia ha visionato i filmati di videosorveglianza riuscendo a identificare gli autori dell'atto vandalico.

Ma possono capirlo i bambini della scuola dell'infanzia che l'ambiente va rispettato e non sporcato e voi che fate? Abbiamo tanto da imparare dai bambini!!!! Pubblicato da Veronica Casti su Venerdì 6 ottobre 2023

