Follia a Milano, tre vandali imbrattano Galleria Vittorio Emanuele: «Scritte con spray verde e blu». I passanti li insultano

di Redazione web

Follia a Milano nella serata di lunedì 7 agosto, quando un gruppo di persone hanno fatto irruzione in Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi simboli del capoluogo lombardo e a due passi dal Duomo, si sono arrampicati e hanno imbrattato con vernice spray la parte superiore dell'edificio.

Sofia Castelli, il dolore dei genitori: «Grazie per il conforto, ora abbiamo bisogno di silenzio»

Luca Ruffino «non aveva una grave malattia»: le prime indagini sul suicidio. I sei biglietti di scuse

Passanti perplessi, qualcuno fischia

La scena è avvenuta sotto gli occhi perplessi di centinaia di passanti, che in quel momento riempivano la piazza.

Le scritte sono ben visibili da terra, come si vede nelle foto che vi mostriamo. Come scrive il Corriere della Sera molti dei passanti hanno fischiato e insultato i vandali: sul posto poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale. Non ancora quantificati i danni del blitz. I tre giovani, fuggiti dopo la loro "opera", non sono ancora stati identificati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA