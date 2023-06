Il leone, il cavallo: l'intera statua equestre a Vittorio Emanuele II presto tornerà a risplendere. Da ieri sono stati ricoperti dai ponteggi per la ripulitura dopo che il monumento che troneggia in piazza Duomo di fronte alla cattedrale il 9 marzo era stato imbrattato dagli attivisti ambientalisti di Ultima generazione. Grazie al supporto di un team di professionisti e a un progetto condiviso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come ha spiegato il Comune, il monumento sarà ripristinato con l’eliminazione della vernice dalla superficie. Nelle ore immediatamente successive all’atto vandalico era stata effettuata un’operazione di pulizia ad acqua che non era andata a buon fine.