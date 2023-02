Incidente, auto contro albero: muore Eduard, 4 anni. La mamma alla guida è sotto choc. «Forse ha avuto un colpo di sonno»

di Redazione web

La stanchezza, un black out fisiologico di qualche attimo, dopo lunghe ore senza dormire e la vita del proprio figlio, che non c'è più. Non c'è pace per Nicole, la mamma del piccolo Eduard, che aveva passato la notte in ospedale, per quella tosse che non faceva riposare il bimbo.

La donna non aveva chiuso occhio e dopo le dimissioni del figlioletto, nel primo pomeriggio si è messa in viaggio in auto per far ritorno a casa, ma un albero di platano ha fermato tutto. Eduard, 4 anni e mezzo, è morto in ospedale, nel tentativo disperato di salvargli la vita.

Troppa stanchezza

L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, a Visnadello, in provincia di Treviso, e per la mamma Nicole ed il papà Moreno Bressaglia, che lavora in un caffè del centro di Treviso, ora la vita sembra non avere più senso. Mancava poco a varcare la soglia di casa, ma la donna ha perso il controllo della sua auto, ed intorno alle 14 è andata dritta contro un albero, quando mancavano pochi minuti all'abitazione, per potersi riposare insieme al bambino.

Mamma sotto choc

Subito dopo lo schianto, due persone che hanno assistito all'incidente sono corse per aiutare i passeggeri, mentre sono stati chiamati i soccorsi. Eduard è stato rianimato a lungo, ma si è spento poco dopo l'arrivo all'ospedale Ca' Foncello, mentre la mamma è stata ricoverata in stato di choc.

Il piccolo era seduto sul sedile posteriore, allacciato al seggiolino, ma l'impatto è stato troppo violento. Nei confronti della mamma del bimbo, è probabile che si aprirà un fascicolo d'indagine, almeno come atto dovuto, per omicidio stradale.

