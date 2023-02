Incidente mortale, camion dei rifiuti travolge e uccide una donna. L'autista, sotto choc, è stato ricoverato

di Redazione web

Una donna è stata travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana a Ladispoli, cittadina sul litorale romano, a nord della capitale. La tragedia si è consumata questa mattina in viale Europa, nel quartiere Miami. Dopo l’impatto, avvenuto intorno alle 9.30 del mattino, è arrivata l’ambulanza del 118 con i sanitari che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, una pensionata di 84 anni residente a Ladispoli.

Autista sotto choc

Anziana sul marciapiede

Secondo una prima ricostruzione l’anziana vittima, pochi attimi prima che il camion la investisse, si trovava in strada vicino al marciapiede. Il mezzo, che è stato posto sotto sequestro, era appena ripartito dopo aver svuotato i contenitori dell’indifferenziata, ma non è riuscito ad evitare l'impatto.

