Auto si schianta, mamma e figlio di 3 mesi volano fuori dall'abitacolo: Vanessa muore a 31 anni, il piccolo illeso

Una donna di 31 anni, Vanessa Carta, è morta questa sera in Abruzzo in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 83, tra Pescina e Venere in provincia dell'Aquila. La giovane era sull'auto, una Fiat Panda, guidata dal marito insieme al figlioletto di soli tre mesi.

BIMBO ILLESO, MAMMA MORTA

La vettura è uscita di strada e la donna è stata proiettata fuori dall'abitacolo insieme al piccino. Lei è morta battendo la testa contro una pietra, mentre il bebè è rimasto incolume. All'ospedale il marito, rimasto ferito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 22:00

